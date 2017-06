USM ALGER Début de la prospection des jeunes talents

La direction de l'USM Alger a lancé l'opération de la prospection des jeunes talents qui a débuté vendredi dernier au stade Omar-Hamadi de Bologhine (Alger), a annoncé le club algérois sur son site officiel. La soirée de vendredi a été consacrée spécialement pour la catégorie des moins de 17 ans (joueurs nés en 2001), en présence de plus de 250 jeunes qui se sont présentés au stade Omar-Hamadi pour tenter leur chance afin de porter le maillot rouge et Noir. L'opération de la prospection s'est poursuivie avant-hier soir et hier soir, toujours avec la catégorie U17. Le directeur des catégories jeunes au sein de l'USMA, Mustapha Aksouh, a dirigé cette opération de prospection annuelle. Il est assisté par le superviseur de l'équipe, Mohamed Mekhazni, ainsi que tous les membres des staffs techniques des différentes catégories jeunes du club de la capitale.