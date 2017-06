USM BEL ABBÈS Le président calme les joueurs avant d'affronter le CRB

Le président de l'USM Bel-Abbès, Abdelghani Al Hanani, revenu à de meilleurs sentiments après avoir claqué la porte il y a quelques semaines, s'est de nouveau réuni avec ses joueurs à l'issue de l'entraînement de samedi soir pour calmer leurs ardeurs et les rassurer au sujet de leurs arriérés de salaires et primes de matchs 48 heures avant leur rencontre sur le terrain du CR Belouizdad, en demi-finale de la coupe d'Algérie.

Al Hanani s'est engagé à attribuer une prime de match ainsi qu'un ou deux salaires à ses protégés avant le début de la semaine prochaine, a précisé le club de Ligue 1 sur sa page facebook officielle. Promu cette saison parmi l'élite, l'USMBA aura été la belle surprise du championnat clôturé mercredi dernier et au terme duquel cette formation a réussi à décrocher la quatrième place au classement. Les spécialistes sont unanimes à dire cependant qu'il y avait de la place pour les gars de la Mékerra de faire mieux, mais les problèmes financiers ont stoppé les protégés de l'entraîneur Si Tahar Cherif El Ouazzani dans leur élan. L'équipe a même fait les frais de la grève déclenchée par les joueurs peu avant la fin du championnat, en concédant deux défaites de suite sur les terrains de l'USM Alger (6-2) et de la JS Kabylie (1-0) lors des 28e et 29e journées. La direction de l'USMBA tente de tourner cette page pour se concentrer pleinement sur Dame Coupe, le seul trophée que compte ce club fondé en 1933 dans son palmarès et remporté en 1991 face à la JSK. Selon la même source, une prime de 300.000 DA a été promise aux joueurs en cas de qualification en finale.