5E ÉDITION DE LA NUIT DU FOOTBALL AFRICAIN Madjer et Belloumi distingués à Ouagadougou

Dix étoiles africaines du football ont été distinguées, samedi dernier, pour l'ensemble de leur carrière, à Ouagadougou, au Burkina Faso, à l'occasion de la 5e édition de la Nuit du football africain (NFA), en présence du ministre burkinabé des sports et des loisirs, Taïrou Bangré. Deux Camerounais, Pierre Womé, double champion d'Afrique (2000 et 2002) avec les Lions Indomptables, champion olympique (2000) et François Oman Biyik, vainqueur de la CAN 1988 mais surtout, auteur du but camerounais face à l'Argentine de Diégo Maradona (1-0) en match d'ouverture de la Coupe du monde 1990 en Italie, sont montés sur le podium pour recevoir leur trophée. Joseph Kaboré dit Sap du Burkina Faso, Gadji Céli, le premier capitaine ivoirien à avoir brandi une CAN en 1992, le Sénégalais Khalilou Fadiga qui a marqué le but victorieux des Lions de la Téranga face à la France de Zidane à l'ouverture de la Coupe du monde en Corée (2002), ont, également, été distingués. Tout comme le Maestro algérien, Lakhdar Belloumi, «l'inventeur» de la passe «aveugle», Ballon d'or africain 1981, inspirateur du jeu des Verts d'Algérie des années 1980.