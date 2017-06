BORDEAUX Ounas annoncé entre 10 et 12 millions d'euros

Alors que le départ de Adam Ounas semble s'acter en coulisses, le joueur et le club de Naples auraient trouvé un accord, les Girondins de Bordeaux et le club italien seraient toujours en négociations concernant le montant du transfert. La Gazetta Dello Sport nous rapporte aujourd'hui de nouveaux éléments concernant la possible signature du Franco-Algérien à Naples. En outre, le quotidien sportif italien annonce que le girondin serait estimé entre 10 et 12 millions d'euros. Des comparaisons avec...Eden Hazard sont même évoquées. Les Girondins de Bordeaux seraient-ils donc en train de faire monter les enchères pour l'ailier bordelais? Alors, qu'un temps, le montant de transfert se trouvait entre 8 et 10M, cette somme semblerait dépassée maintenant.