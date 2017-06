CHAMPIONNAT DU MONDE DE HANDBALL (U21) Les Tunisiens se préparent au rendez-vous d'Alger

La sélection tunisienne de handball des moins de 21 ans disputera cinq matchs amicaux en vue du Championnat du monde de la catégorie prévu à Alger du 18 au 30 juillet. Après une semaine d'entraînement à Téboulba (nord de la Tunisie), les champions d'Afrique 2016 reprennent leur préparation avec un stage qui se déroulera du 19 au 23 juin à la même salle sous la conduite de l'entraîneur Mohamed Ali Sghir. Les Tunisiens se rendront ensuite à Doha pour disputer, les 2 et 3 juillet, deux matchs amicaux face au Qatar, avant de s'envoler pour l'Espagne où ils auront rendez-vous avec deux autres rencontres amicales face à l'équipe espagnole. De retour à Tunis, les coéquipiers de Skander Zayed affronteront l'Arabie saoudite, le 14 juillet à Téboulba pour leur ultime test avant leur déplacement à Alger. Lors du mondial algérien, la Tunisie évoluera dans le groupe C avec le Brésil (champion d'Amérique du Sud), le Burkina Faso, la Russie, l'Espagne et la Macédoine.