MBAPPÉ (AS MONACO) le Real Madrid ou rien

Courtisé par la plupart des cadors européens, Kylian Mbappé est bien décidé à rejoindre le Real Madrid. Reste à savoir quand...Manchester City, Arsenal, Liverpool et depuis peu le PSG. Kylian Mbappé, grande révélation de la dernière saison, ne manque pas de prétendants malgré ses 18 ans. Mais selon Marca, le jeune attaquant monégasque, auteur de 26 buts en 44 matchs cette saison avec le club de la Principauté, a déjà fait son choix: après Monaco, c'est au Real Madrid qu'il compte bien évoluer. Et ce malgré la pression de quelques membres de son entourage qui l'imagineraient bien au PSG...

L'international tricolore n'a d'ailleurs pas manqué de profiter de sa récente rencontre avec Dimitri Rybolovlev, le propriétaire de l'ASM, et de Vadim Vasilyev, le vice-président, pour lui faire part de ses intentions. Un souhait qui ne serait d'ailleurs pas incompatible avec le voeu des dirigeants monégasques de voir leur prodige continuer une saison supplémentaire en Principauté. Car si le natif de Bondy est bien décidé à rejoindre le Real Madrid, il n'est pas convaincu de la nécessité de franchir le pas dès cet été, convenant qu'il serait sans doute plus judicieux de rester à Monaco pour être dans les meilleures dispositions alors que se profile la Coupe du monde en Russie. Une position bien comprise par les dirigeants madrilènes, Florentino Perez en tête, qui comptaient en effet proposer de débourser plus de 100 millions d'euros pour recruter Kylian Mbappé dès cette saison avant de le prêter dans la foulée à l'ASM. Reste à savoir si les envies d'ailleurs de Cristiano Ronaldo peuvent changer la donne, un départ de CR7 obligeant le Real à frapper un grand coup lors du mercato. Et ce dès cet été.