OLYMPIQUE LYONNAIS L'AS Rome veut Ghezzal pour remplacer Salah

Le directeur sportif de AS Rome Monchi fait de l'ailier international algérien Rachid Ghezzal, en fin de contrat avec l'Olympique Lyon (France) l'une des priorités du club vice-champion d'Italie en vue d'un éventuel recrutement cet été, a rapporté le quotidien sportif Corriere dello Sport. Le dirigeant romain voudrait faire de Ghezzal le successeur de l'Egyptien Mohamed Salah, annoncé du côté de Liverpool (Premier League anglaise), a précisé la même source. Appelé à prolonger son contrat avec l'OL, Ghezzal (25 ans) a fini par rejeter les nombreuses propositions qui lui ont été faites par le président lyonnais Jean-Michel Aulas. Outre la Roma, le joueur algérien intéresse plusieurs autres formations européennes à l'image de l'AC Milan et récemment de l'Olympique Marseille. L'attaquant algérien, pur produit de la formation lyonnaise, qui souffrait d'une blessure, n'a pas été convoqué par le nouveau sélectionneur national l'Espagnol Lucas Alcaraz pour les deux rendez-vous: en amical face à la Guinée (2-1) et le Togo (1-0), comptant pour la 1ère journée (Gr.D) des qualifications de la coupe d'Afrique des nations 2019, disputés les 6 et 11 juin.