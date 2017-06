POUR PRÉPARER LES MONDIAUX DE JUDO DE BUDAPEST Stage commun algéro-égyptien

La sélection algérienne de judo effectue un stage de deux semaines au Caire, dans le cadre d'un partenariat avec l'Egypte, en vue de préparer conjointement les prochains Championnats du monde de la discipline, prévus du 28 août au 3 septembre 2017 à Budapest (Hongrie), selon l'Union arabe de judo. Ce stage a démarré le 5 juin et a pris fin au Centre olympique du Caire, où se regroupent les différentes sélections égyptiennes, sous la conduite de l'entraîneur Yacine Silini, côté algérien, et des frères Bassem et Haithem Al Husseini, côté égyptien, ainsi que de leur Directeur technique national (DTN) Hussein Helmi. C'est la deuxième fois de suite que les sélections algérienne et égyptienne effectuent un stage de préparation en commun, pour préparer conjointement un grand évènement sportif, comme ce fut le cas l'an dernier, en Corée du Sud. Le succès de cette première expérience a donc encouragé les deux nations à la renouveler cette année encore, tout en promettant de continuer à collaborer à l'avenir, avec l'objectif de faire progresser un peu plus la discipline, à travers le contact et l'échange. Avant de s'associer à son homologue égyptienne, la Fédération algérienne de judo (FAJ) collaborait déjà avec d'autres pays du Maghreb, particulièrement avec la Tunisie et la Libye.