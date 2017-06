COUPE DE LA CAF : MC ALGER-MBABANE SWALLOWS (CE SOIR À 23H) Le Doyen vise déjà les quarts de finale

Par Lounès MEBERBECHE -

Karaoui et ses partenaires ne veulent pas rater leur chance à domicile

A l'occasion de la réception de Mbabane Swallows ce soir à 23h au stade du 5-Juillet, les partenaires de Derrardja auront la chance de franchir un pas de plus pour les quarts de finale à condition de profiter des deux matchs qu'ils livreront coup sur coup à domicile.

Après avoir réussi à boucler la saison en championnat de Ligue 1 Mobilis sur le podium avec une honorable place de dauphin, le Mouloudia d'Alger ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, puisque le Doyen est toujours à la conquête de deux autres trophées, en l'occurrence la coupe d'Algérie et la coupe de la CAF. Si pour Dame Coupe, le MCA devra d'abord passer par une victoire face au champion sortant, l'ES Sétif, en demi-finale, le 24 juin prochain au stade Omar-Hamadi de Bologhine, son parcours en coupe de la CAF est plus que favorable, à la veille de la 4e journée de la phase des poules de cette compétition continentale. En effet, après trois journées disputées, les Vert et Rouge occupent la 2e place avec 5 points au compteur, juste derrière le leader du groupe B, le CS Sfax qui a récolté 6 points jusque-là, alors que Mbabane Swallows (4 pts) et Platinum Stars (1 pt). Ainsi, à l'occasion de la réception des Swazilandais du Mbabane Swallows, ce soir à 23h au stade du 5-Juillet, pour le compte de la 4e journée, les partenaires de Walid Derrardja auront la chance de franchir un pas de plus pour les quarts de finale à condition de profiter des deux matchs qu'ils livreront coup sur coup à domicile, à commencer par le rendez-vous de ce soir. Les protégés de l'entraîneur Kamel Mouassa savent qu'ils ont une chance inouïe pour sceller leur qualification aux quarts s'ils venaient à battre Mbabane puis Platinum Stars (entre le 30 juin et le 2 juillet), évitant ainsi de disputer une «finale» sur le terrain du CS Sfax (Tunisie) lors de la 6e et dernière journée (entre les 7 et 9 juillet). Après avoir réalisé une grosse performance en se qualifiant à la prochaine édition de la Ligue des champions, les Vert et Rouge aborderont cette rencontre avec un moral au beau fixe. Et justement, pour ce match face au Mbabane Swallows, le Mouloudia d'Alger abordera cette sortie avec un effectif au complet, notamment le retour de ses joueurs blessés, à l'image du gardien de but Fawzi Chaouchi et de l'attaquant Hadj Bouguèche. Une excellente nouvelle pour le coach mouloudéen, surtout que son équipe est appelée à affronter le champion d'Algérie en titre, l'ES Sétif, samedi prochain au stade Omar-Hamadi, en demi-finales de la coupe d'Algérie. Seul Zoheïr Zerdab manque encore à l'appel, vu que sa période d'indisponibilité à cause d'une blessure est encore longue. Seulement, à ce rythme de compétition et avec l'enchaînement des matchs cette saison, on craint que le Doyen qui courait trois lièvres à la fois, risque de laisser des plumes sur le plan physique en cette fin de saison. Il s'agit en fait de l'appréhension majeure de l'entraîneur du Mouloudia, Kamel Mouassa, dont l'équipe vient de terminer à la deuxième place le championnat de Ligue 1. Quatre jours après la réception de Mbabane Swallows, le MCA aura à accueillir également l'ES Sétif, qui vient de s'adjuger le titre de champion d'Algérie, samedi prochain au stade Omar-Hamadi, pour le compte des demi-finales de la coupe d'Algérie, une compétition dans laquelle le club défend son titre. Par la suite, les coéquipiers de Kacem Mehdi enchaîneront avec deux autres rendez-vous dans cette compétition africaine, à savoir face à Platinum Stars, prévu entre le 30 juin et le 2 juillet, et enfin boucler cette phase des poules face au CS Sfax (Tunisie) lors de la 6e et dernière journée, programmé entre les 7 et 9 juillet. Ainsi, pour le coach des Algérois: «Si on gagne face à Mbabane on sera à 95% qualifiés aux quarts de finale. C'est dire l'importance de ce match pendant lequel l'erreur n'est pas permise», a déclaré le patron technique du MCA. Il faut dire que Mouassa possède désormais une meilleure idée sur son adversaire du jour, après le match aller des deux équipes à Mbabane soldé par un nul (0-0). Voilà qui devrait l'aider à mettre en place la meilleure stratégie possible pour venir à bout de cette formation restée muette face aux Algériens et ce, pour la première fois depuis le début de son aventure africaine. Pour éviter de flancher sur le plan physique, Mouassa reste serein à ce sujet, estimant qu'en optant, depuis quelques semaines, pour un «turn-over», il a permis à ses capés «d'arriver en forme à cette rencontre». Quant au capitaine du MCA, Abderrahmane Hachoud, il dira: «Un seul mot d'ordre règne au Mouloudia: la victoire, rien que la victoire», assure le Mouloudéen. Enfin, habitués à créer une ambiance de folie à l'occasion de chaque sortie des Vert et Rouge lors du mois de Ramadhan, les supporters du Doyen vont très certainement envahir le grand stade de la capitale pour donner un grand coup de pousse aux partenaires de Chaouchi pour assurer la victoire avant de se consacrer pleinement à la demi-finale de la coupe d'Algérie face à l'ESS tant attendue par tous.