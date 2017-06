CHAMPIONNAT D'AFRIQUE D'ATHLÉTISME DES U20 30 pays participeront à Tlemcen

Trente pays ont confirmé leur participation à la 13ème édition du championnat d'Afrique d'athlétisme des U20, prévue à Tlemcen du 29 juin au 2 juillet, a-t-on appris de la direction de la jeunesse et des sports (DJS) de la wilaya. Cette manifestation africaine a enregistré, à la journée d'avant-hier, la confirmation de la participation de 30 pays, a indiqué le chef de service des sports à la DJS et membre du comité d'organisation de ce championnat, Abdelhak Benguedda.

Environ 450 athlètes filles et garçons sont attendus à Tlemcen pour prendre part aux différentes épreuves qui seront abritées par le stade d'athlétisme de Lalla Setti, qui a bénéficié de l'installation de l'éclairage en prévision du déroulement en nocturne de certaines compétitions, a-t-on ajouté.

L'ouverture officielle du championnat est prévue le 29 juin à partir de 17 heures avec des danses folkloriques et autres activités symbolisant les différentes régions d'Algérie, lesquelles seront suivies du défilé des délégations participantes.

Soulignant que les résultats techniques de cette manifestation seront reconnus par les instances du Comité international olympique (CIO), Benguedda a indiqué que toutes les conditions devant entourer cette 13ème édition sont, dès à présent, réunies.

Le comité d'organisation a tenu compte des remarques formulées par le secrétaire général de la Confédération africaine d'athlétisme (CAA), lors de sa visite sur place durant le mois d'avril écoulé, a signalé, par ailleurs, la même source. Il s'agit, notamment, de l'éclairage qui a été renforcé par quatre pylônes de projecteurs devant faciliter le déroulement de certaines épreuves. A rappeler que ce stade qui a abrité, du 5 au 8 mai 2016, le 17ème championnat arabe d'athlétisme, comporte un terrain en gazon naturel et une piste principale de 10 couloirs pour les compétitions officielles, en plus d'une piste secondaire de six couloirs destinée aux entraînements, ainsi qu'une salle de récupération dotée d'équipements modernes et de système d'éclairage nocturne l'habilitant à abriter ce genre de manifestations sportives.