REAL MADRID Ronaldo: un énorme coup de bluff?

La star portugaise est au centre de la polémique

A en croire Don Balon, ces supposées subites envies d'ailleurs n'auraient d'autre but pour Cristiano Ronaldo et son agent que de mettre la pression sur le Real Madrid et son président afin d'obtenir une énième prolongation de contrat.

Une prolongation de contrat et le paiement de sa dette au fisc espagnol: telles seraient les (vraies) raisons de son envie de départ du Real Madrid. Ramon Calderon, l'ancien président du Real Madrid en est persuadé: si Cristiano Ronaldo est déterminé à quitter le Real Madrid, rien ne pourra le faire changer d'avis. «J'ai vécu la même situation avec Manchester United quand il a voulu partir et que je l'ai recruté. Il a dit «je veux partir» et c'était réglé, a ainsi raconté l'ancien patron de la Maison Blanche sur la BBC, ajoutant si sa décision est prise, ce sera très difficile de la changer. Il est très têtu et sait ce qu'il veut.» Mais à en croire Don Balon, ces supposés subites envies d'ailleurs n'auraient d'autre but pour Cristiano Ronaldo et son agent que de mettre la pression sur le Real Madrid et son président afin d'obtenir une énième prolongation de contrat. CR7 a beau avoir prolongé en novembre dernier jusqu'en 2021, sa fin de saison exceptionnelle, avec à la clé deux nouveaux sacres en Liga et en Ligue des Champions, l'incitent à obtenir une nouvelle rallonge. En temps et en argent. Les rumeurs évoquant l'intérêt d'un club chinois prêt à lui offrir quelque 120 millions d'euros de salaire auraient d'ailleurs été savamment entretenues par l'entourage même du joueur. Les récentes accusations de fraude fiscale par la justice espagnole auraient donc été vues par le quadruple Ballon d'or et son clan comme une opportunité idéale pour monter au front et obtenir de nouvelles faveurs de la part de Florentino Perez, comme le paiement des 14,7 millions d'euros que le Trésor public espagnol lui réclame d'avoir dissimulés. Ce dont sont persuadés certains dirigeants madrilènes. «Le départ de Cristiano est inenvisageable, a ainsi assuré un proche de Florentino Perez. Il ne quittera pas le meilleur club du monde car il y a l'assurance de jouer les premiers rôles chaque année, de pouvoir gagner les plus gros trophées et de battre de nouveaux records. Et il y a la Coupe du monde à la fin de la saison et il ne prendra pas le risque de partir. C'est juste un moyen d'être en position de force et d'imposer de nouvelles négociations.»