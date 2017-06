COUPE D'ALGÉRIE - DEMI-FINALE: CR BELOUIZDAD-USM BEL ABBÈS (CE SOIR-22H30) une place en finale et en coupe de la CAF

Par Saïd MEKKI -

Le Chabab a l'avantage du terrain et du public

La demi-finale opposant ce soir à partir de 22h30, le CR Bélouizdad à l'USM Bel Abbès au stade du 20-Août 1955 (Alger) est caractérisée par son double enjeu: la qualification à la finale de la coupe d'Algérie et en même temps la qualification à la coupe de la Confédération africaine de football (CAF) pour la saison prochaine. Il est utile d'expliquer pourquoi le vainqueur de cette demi-finale est assuré de jouer la coupe de la CAF. La réponse est toute simple: il se trouve que l'autre demi-finale opposera samedi prochain le MC Alger à l'ES Sétif, soit le vice-champion d'Algérie face au champion. Or, les deux équipes représenteront l'Algérie à la Ligue des champions d'Afrique en 2018. Du coup, il suffira pour l'une des deux formations du CRB et de l'USMBA d'atteindre la finale de la coupe d'Algérie pour valider son billet pour la coupe de la CAF, même si elle venait à échouer en finale. Ce qui met plus de piquant dans cette demi-finale entre deux équipes pratiquant du beau football. Ayant raté de peu le podium du championnat d'Algérie, l'USM Bel Abbès (4e) et le CR Bélouizdad (6e) tenteront donc de sauver leur saison avec une qualification en finale et une autre pour la coupe de la CAF.

Le coach du CR Bélouizdad, l'ex-international marocain, Badou Zaki n'hésite pas du tout à déclarer que «La coupe d'Algérie demeure notre objectif principal et je veux bien participer avec les joueurs et l'ensemble des staffs à offrir ce titre aux fans de l'équipe. Nous allons donc faire le maximum pour atteindre la finale ce soir. Quant à la finale en elle-même c'est une autre histoire...». De son côté, le défenseur, Mohamed Amine Naâmani, verse dans le même sens en indiquant que «nous sommes déterminés à terminer cette fin de saison en apothéose et pour cela nous n'avons pas d'autre choix que de se qualifier d'abord en finale ce soir. Nous sommes déterminés à gagner ce match bien qu'en face de nous, nous aurons une très bonne équipe de l'USM Bel Abbès, qui ne se laissera pas faire. En tous les cas, nous avons bien des atouts et des moyens pour réussir» a conclu le joueur des Rouge et blanc.

Aux dernières nouvelles, le coach Badou Zaki, pourrait bien récupérer son défenseur Cherfaoui qui est soumis à un travail spécifique depuis le début de semaine. Mais, par contre, Nemdil sera forfait en raison de sa blessure aux ischio-jambiers. Nemdil sera bel et bien remplacé par Belaili au poste d'arrière gauche. Du côté de l'USM Bel Abbès, la crise qui secoue l'équipe suite à la mésentente entre les joueurs et la direction de l'équipe, met mal à l'aise les fans de l'équipe qui comptent se déplacer à Alger pour soutenir les joueurs dans la perspective d'une qualification en finale.

La réunion entre le président et les joueurs dimanche dernier ne s'est pas bien terminée car les joueurs revendiquent leur argent alors que le président, El Hannani précise qu'ils ne seront régularisés qu'après le match contre le CRB et de ce fait, ils doivent patienter que l'argent des sponsors et des collectivités locales rentre dans le compte du club. Mais, le coach Si Tahar Cherif El Ouazzani, qui tente de réconcilier les deux parties ne serait-ce que pour bien terminer la saison espère que «les joueurs soient prêts pour cette demi-finale afin d'offrir au public une qualification en finale avant de parler de celle-ci en temps opportun si qualification il y aurait». Pour sa part, le capitaine de l'équipe Ilyes Sidhoum, déclare que «même si nous n'avions pas beaucoup de temps pour bien nous préparer, nous n'aurons pas d'autre choix que celui de revenir de notre déplacement à Alger avec la qualification en finale». Ce qui, traduit, voudrait dire que malgré la mésentente des joueurs avec leur président sur un problème financier, ils sont bien déterminés à remplir leur mission de ce soir convenablement. Les gars de Laâqiba sont donc bien avertis...