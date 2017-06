Mourinho visé par une plainte du parquet pour fraude fiscale

L'entraîneur portugais José Mourinho, l'actuel technicien de Manchester United passé par le Real Madrid (2010-2013), est visé par une plainte du parquet de Madrid pour une fraude fiscale présumée de 3,3 millions d'euros, a annoncé hier la justice espagnole. «La section des délits économiques du parquet provincial de Madrid a présenté une plainte devant un juge d'instruction (...) contre l'ancien entraîneur de football du Real Madrid, José Mario Mourinho dos Santos, pour deux délits contre le Trésor public», a écrit le ministère public dans un communiqué. Selon le parquet, la fraude s'élèverait à 1,6 million d'euros en 2011 et 1,7 million d'euros en 2012, deux exercices pendant lesquels Mourinho était l'entraîneur du Real. Cette plainte intervient alors que la justice espagnole semble s'être lancée dans des procédures tous azimuts pour lutter contre l'évasion fiscale dans le monde du football. Une plainte similaire du parquet a ainsi visé la semaine dernière l'attaquant portugais du Real, Cristiano Ronaldo, client comme Mourinho du puissant agent Jorge Mendes. Mourinho, 54 ans, qui entraîne Manchester United depuis un an, avait fait l'objet de révélations en décembre dernier dans le scandale des «Football Leaks», une vaste enquête consacrée à la fraude dans le football. Le consortium de médias (EIC), à l'origine de ces révélations avait accusé Mourinho d'avoir «dissimulé 12 millions d'euros au fisc, logés sur un compte suisse détenu par une société écran immatriculée aux Iles Vierges Britanniques». Il aurait fait l'objet d'une inspection fiscale en Espagne et aurait subi un redressement de 4,4 millions d'euros, pénalités comprises, selon l'EIC. Gestifute, la société de Jorge Mendes, avait à l'époque démenti toute fraude de la part de Mourinho et assuré que le technicien portugais, comme Ronaldo, respectait «pleinement ses obligations vis-à-vis des autorités espagnoles et britanniques». En trois ans sur le banc du Real, José Mourinho a remporté notamment une Liga (2012) et une coupe du Roi (2011). Il a remporté deux Ligues des champions comme technicien, d'abord avec Porto en 2004, puis avec l'Inter Milan en 2010.