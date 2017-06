CHAMPIONNAT NATIONAL BENJAMIN D'ATHLÉTISME 400 athlètes attendus à Tlemcen

Pas moins de quatre cents athlètes filles et garçons, représentant 50 associations sportives participeront, du 6 au 8 juillet prochain, au championnat national benjamins de natation qu'abritera la piscine olympique Ahmed El Ghazi de Tlemcen, a-t-on appris de la ligue de wilaya. Coïncidant avec la célébration de la Fête nationale d'indépendance et de la jeunesse, cette manifestation nationale est organisée par la ligue de Tlemcen en étroite collaboration avec la Fédération algérienne de natation (FAN) et les directions de la jeunesse et des sports (DJS) et de l'Office du parc omnisports (Opow) de Tlemcen, a indiqué Kamel Yadi, vice-président de la fédération. Les délégations attendues le 5 Juillet participeront aux différentes compétitions programmées entre les 6 et 8 du même mois, en deux séances quotidiennes au niveau du bassin olympique de 50 mètres, en disputant directement, les 20 finales en nage libre, quatre nages, brasse, dos et relais, notamment, a-t-on précisé. Ce championnat national vise, entre autres, la détection de futurs talents dans cette discipline sportive où Tlemcen se fait remarquer par un travail en profondeur de jeunes nageurs, a souligné le responsable de la FAN.