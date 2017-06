CHAN 2018 AU KENYA Deux stades seulement prêts

Deux stades sur les cinq enceintes devant abriter le championnat d'Afrique des nations 2018, réservé aux joueurs locaux au Kenya (11 janvier-2 février) sont fonctionnels, «a constaté avec regret» la délégation d'inspection dépêchée par la Confédération africaine (CAF), a rapporté lundi la presse locale. Selon des membres de la Fédération kenyane, seuls les stades Kasarani et Kinoru, respectivement à Nairobi et au pied du mont Kenya dans la région de Meru à 350 km de la capitale, sont presque achevés, tandis que beaucoup reste à faire sur les trois autres enceintes, à Nairobi, Machakos et Eldoret, précise la même source. Avec ce constat, le Kenya risque réellement un retrait de l'organisation de cette compétition de la part de l'instance continentale. Ce n'est pas la première fois que le retrait de l'organisation du CHAN 2018 est évoqué. Un retrait de l'organisation pourrait être entériné lors de la prochaine réunion du Comité exécutif de la CAF en juillet lors du Symposium prévu à Casablanca au Maroc. Ce dernier pourrait d'ailleurs remplacer le Kenya.