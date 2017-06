CLASSEMENT WTA Kerber conserve la 1ère place

L'Allemande Angelique Kerber a conservé la première place du classement mondial WTA, publié lundi, dont le Top 20 est par ailleurs quasi inchangé. Juste derrière l'Allemande, la Roumaine Simona Halep et la Tchèque Karolina Pliskova occupent les deux dernières places du podium. La 4e place de Serena Williams est, elle, de plus en plus menacée par l'Ukrainienne Elina Svitolina.