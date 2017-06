FONDATION DE L'ÉQUIPE DU FLN Le MJS s'engage pour la mise en oeuvre de son programme

Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) s'est engagé à accompagner la Fondation de la glorieuse équipe du Front de Libération nationale (FLN) dans la mise en oeuvre de son programme d'action tant au niveau local que national. La décision a été prise par le ministre El Hadi Ould Ali au terme d'une entrevue avant-hier avec le président de la Fondation de la glorieuse équipe du FLN, Mohamed Maouche, accompagné de membres de son bureau exécutif, selon un communiqué du MJS. Le ministre, en ouverture des débats, a expliqué sa démarche d'entamer le nouveau cycle de consultations avec les acteurs du Mouvement sportif national, par la Fondation «en hommage à son action en direction de la jeunesse algérienne et de la pérennité des valeurs que la glorieuse équipe a toujours représentées. Les responsables de la Fondation ont exposé les grandes lignes de leur programme d'action basé notamment sur l'écriture de l'Histoire, la transmission des valeurs et la formation». Le premier responsable du département ministériel est revenu, par ailleurs, sur la convention liant le MJS et la Fédération algérienne de football (FAF), portant mise en oeuvre des décisions du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, relatives au soutien et à la promotion du football amateur, invitant la Fondation à «rejoindre cette démarche dans le cadre du prochain lancement de la clause portant prise en charge de la formation, notamment des staffs techniques». Ce programme de rencontres bilatérales se poursuivra avec les Fédérations sportives nationales pour la mise en place d'une feuille de route avec définition des objectifs à court, moyen et long termes, explique le MJS, précisant qu'il «travaillera en étroite collaboration avec les Fédérations nationales pour assurer le retour de l'Algérie sur la scène sportive internationale».