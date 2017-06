FORMULE 1 21 courses au programme de la saison 2018

Vingt-et-une courses sont inscrites au menu de la saison 2018 de Formule 1, devant débuter le 25 mars à Melbourne (Australie) et s'achever par le Grand Prix d'Abou Dhabi, le 25 novembre, selon le calendrier dévoilé. Les GP de France et d'Allemagne auront lieu respectivement les 24 juin et 22 juillet, et compensent numériquement le renoncement de la Malaisie, connu de longue date. Une seule inversion de date est à noter: le GP d'Azerbaïdjan est avancé de sept semaines par rapport à 2017, au 29 avril. Le GP de Russie à Sotchi, retrouve une date à l'automne (30 septembre), comme en 2013 et 2014, alors qu'en 2015 et 2016, il avait été avancé en avril.