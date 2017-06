LE PRÉSIDENT DE LA FIFA A FÉLICITÉ L'ESS POUR SON SACRE Infantino réitère son souhait de rencontrer Zetchi

Le président de la Fédération internationale de football (FIFA), l'Italo-Suisse Gianni Infantino, a réitéré son souhait de rencontrer le président de la Fédération algérienne (FAF) Kheireddine Zetchi, élu le 20 mars dernier à la tête de l'instance fédérale. Le premier responsable de la FIFA s'exprimait dans un message de félicitations adressé, à travers le président de la FAF, à l'ES Sétif, sacrée championne d'Algérie pour la 8e fois de son histoire. «Ce titre témoigne de la persévérance de tous. Mes félicitations s'adressent naturellement à tous les artisans de ce succès (...) Au nom de toute la communauté du football, je tiens à remercier l'ES Sétif et votre fédération de nous aider à véhiculer le message positif du football. Je reste à votre écoute et me réjouis de pouvoir vous rencontrer bientôt», a écrit Infantino dans un message, publié hier sur le site officiel de la FAF. Quelques jours après son élection à la tête de la FAF, Kheireddine Zetchi a reçu les félicitations du premier responsable de la FIFA, qui l'a convié au siège de l'instance mondiale à Zurich (Suisse) pour une réunion de travail. Zetchi était l'unique candidat à la succession de Mohamed Raouraoua qui a décidé de ne pas briguer un troisième mandat de suite à la tête de la FAF.