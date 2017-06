MONTPELLIER Leicester se joint à Leverkusen et Newcastle pour Boudebouz

La formation de Leicester City a exprimé son souhait de s'attacher les services du milieu international algérien de Montpellier Ryad Boudebouz cet été, ont rapporté les médias locaux. Le club champion d'Angleterre en 2016, au sein duquel évoluent les deux internationaux algériens Islam Slimani et Ryad Mahrez, avait déjà affiché son désir d'engager le joueur algérien lors du dernier mercato d'hiver, avant d'abandonner sa piste lors des derniers jours de la période des transferts. Auteur de la plus belle saison de sa carrière lors du dernier exercice avec 11 buts et neuf passes décisives en 33 matchs de Ligue 1, Boudebouz (27 ans) attire forcément les regards de plusieurs clubs européens à l'image de Newcastle, promu en Premier League anglaise, et surtout du Bayer Leverkusen qui a offert 12 millions d'euros. Toutefois, l'offre formulée par les Allemands reste relativement loin de ce que réclament les dirigeants montpelliérains qui souhaitent 15 millions d'euros pour céder le joueur algérien. Ayant atterri à Montpellier en 2015 en provenance du SC Bastia, Boudebouz a joué un rôle majeur dans le maintien du club parmi l'élite française, ce qui a poussé la direction du président Louis Nicollin à le récompenser en lui offrant un bon de sortie. Boudebouz, dont le contrat avec le club de l'Hérault court encore jusqu'en 2019, n'avait pas pris part à la dernière coupe d'Afrique des nations 2017 disputée au Gabon en raison d'une blessure au genou. Il a été retenu en revanche dans le groupe convoqué par le nouveau sélectionneur national l'Espagnol Lucas Alcaraz pour le match amical face à la Guinée (2-1) et le Togo (1-0), dans le cadre de la 1ère journée (Gr. D) des qualifications de la CAN 2019 disputés les 6 et 11 juin à Blida.