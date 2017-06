POURSUIVI PAR LE FISC ESPAGNOL Ronaldo convoqué le 31 juillet en vue d'une mise en examen

L'attaquant-vedette du Real Madrid Cristiano Ronaldo, soupçonné d'une fraude fiscale présumée de 14,7 millions d'euros, a été convoqué le 31 juillet par la justice espagnole en vue d'une mise en examen, a-t-on appris hier de source judiciaire. La star portugaise, âgée de 32 ans, est attendue à 10h locales (heure algérienne) pour être entendue au sujet de quatre délits présumés contre le Trésor public espagnol, a précisé cette source. Selon le journal en ligne El Confidencial, l'audition est prévue dans les locaux du tribunal de Pozuelo de Alarcon, banlieue cossue au nord-ouest de Madrid. Interrogée par l'AFP, l'agence chargée de la communication du joueur sur cette affaire n'a pas souhaité faire de commentaire pour l'instant. Le parquet de Madrid a annoncé le 13 juin avoir déposé une plainte contre Ronaldo, le soupçonnant d'avoir «profité d'une structure créée en 2010 pour dissimuler au fisc des revenus générés en Espagne par les droits à l'image» entre 2011 et 2014.

Arrivé au Real Madrid en 2009, Cristiano Ronaldo a assuré avoir «la conscience tranquille». Mais les médias portugais et espagnols ont rapporté que le quadruple Ballon d'or, agacé d'être traité comme un «délinquant», envisagerait de quitter cet été le club merengue, avec lequel il a remporté trois Ligues des champions (2014, 2016, 2017). La date de cette convocation judiciaire est révélée alors que l'attaquant participe actuellement à la coupe des Confédérations (17 juin-2 juillet) en Russie en tant que capitaine de l'Equipe nationale du Portugal. En Espagne, lorsqu'une personne est convoquée aux fins de mise en examen «investigado» celle-ci est presque toujours automatique. Un an après la condamnation de l'attaquant argentin du FC Barcelone, Lionel Messi, pour fraude fiscale, le fisc et la justice espagnole semblent s'être lancés dans des procédures tous azimuts pour lutter contre l'évasion fiscale dans le monde du football.