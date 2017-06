PRÉPARATION DES ÉLIMINATOIRES DE LA CAN 2018 L'EN dames battue par la Jordanie

L'équipe algérienne (dames) a été battue avant-hier par son homologue jordanienne (2-3) lors du 2e match opposant les deux équipes en course pour la coupe d'Afrique et la coupe d'Asie 2018. Les deux buts de l'Algérie ont été inscrits à la première mi-temps par Brahimi Rayan et Meriem Yasmine Benlezouar. La sélection algérienne a pris le dessus tout au long de la première mi-temps grâce à la performance des attaquantes avant de s'effondrer à la deuxième mi-temps en raison des nombreuses erreurs d'arbitrage commises contre l'équipe algérienne. Dans sa déclaration, l'entraîneur de l'équipe algérienne, Azeddine Chih a exprimé sa satisfaction quant à la bonne prestation de sa sélection lors de la première mi-temps, soulignant que les deux matchs amicaux ayant opposé les deux équipes algérienne et jordanienne ont permis de cerner les points forts et les points faibles de l'adversaire en prévision des éliminatoires de la CAN et le championnat d'Afrique du Nord, prévu en octobre prochain en Algérie. L'équipe féminine de football avait remporté vendredi dernier le match face à son adversaire jordanien (1-0).