TOURNOI ITF «JUNIORS» DE TENNIS À MAHDIA (TUNISIE) Les Algériens connaissent leurs adversaires au 2e tour

Le tennisman algérien Khalil Adel Radjaâ sera opposé au Tunisien Youssef Amara, au deuxième tour qualificatif pour le tableau final d'un tournoi international juniors, prévu du 20 au 25 juin à Mahdia (Tunisie), au moment où son compatriote Mohamed Racym Rahim est tombé sur le Français Arthur Cazaux, tête de série numéro 4. Radjaâ et Rahim avaient aisément passé le premier tour des qualifications, en disposant respectivement des Tunisiens Mehdi Zaâboub (6-0, 6-0) et Chahine Oueslati (6-2, 6-1). De son côté, Cazaux a surclassé le Tunisien Sedki Ladhari (6-0, 6-0), au moment où Youssef Amara s'est qualifié aux dépens de son compatriote Yassine Ben Jemaâ, qui s'était retiré juste avant la fin du premier set, alors que le score était de 5-2 en faveur de Amara. Deux autres internationaux algériens devaient disputer les qualifications de ce tournoi de grade 4, organisé sur les courts en dur du Tennis Club de Mahdia, à savoir Mohamed Ali Abibsi et Karim Bendjamaâ. Finalement, le premier cité, qui était en liste d'attente n'a pas été retenu, alors que Bendjamaâ, qui était accepté, a décidé de se retirer au dernier moment. Chez les filles, l'Algérie ne compte qu'une seule représentante dans ce tournoi, en l'occurrence Lynda Benkaddour, qui a fait son entrée en lice hier, directement dans le tableau final.