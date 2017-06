ATP STUTTGART-TENNIS Federer veut repartir de l'avant

Le champion suisse dans ses oeuvres

Engagé cette semaine dans le tournoi allemand, le septuple vainqueur de Wimbledon veut se rassurer à une dizaine de jours du Grand Chelem londonien.

Après sa surprenante défaite à Stuttgart au 1er tour contre Tommy Haas (2-6, 7-6 [8], 6-4), Roger Federer va être plus scruté que jamais cette semaine en Allemagne. Auteur d'un exceptionnel début de saison (victoire à l'Open d'Australie, suivie d'un doublé Indian Welles/Miami), le tout après six mois d'absence sur le circuit, la légende vivante de 35 ans avait zappé la saison sur terre battue, afin de mieux préparer celle sur gazon avec en ligne de mire un huitième trophée à Wimbledon. Mais le 5e joueur mondial a manqué son grand retour à Stuttgart, après deux mois et demi hors des courts. Son faux pas contre Haas, 39 ans et retombé à la 302e place mondiale, a fait désordre... Il s'agissait de son deuxième revers de l'année après son faux pas face à Donskoy à Dubaï début mars (3-6, 7-6 [7], 7-6 [5]). Le Suisse avait par la suite parfaitement rebondi en signant un doublé dans les deux Masters 1000 américain. On imagine mal, en tout cas, le 68e Mondial, Yen-Hsun Lu, lui barrer la route hier lors du 1er tour. D'autant plus que le Suisse a dominé son adversaire à trois reprises en trois rencontres.

Le Taïwanais de 33 ans restant surtout célèbre pour avoir sorti Andy Roddick à Wimbledon en 2010 en 8es de finale (9-7 au 5e set). S'il écarte logiquement Lu, Federer pourrait retrouver Mischa Zverev au deuxième tour puis le Français Lucas Pouille tout juste auréolé de son succès à Stuttgart en quarts. «Je me sens tellement bien ici, j'adore jouer à Halle», a déclaré le champion helvète en conférence de presse. Il faut dire que Federer est comme chez lui à Halle où il s'est déjà imposé à huit reprises. La saison dernière, il s'était fait sortir en demi-finales par l'étoile montante Alexander Zverev. L'un de ses rares revers en carrière sur le gazon allemand. L'homme aux 18 Grands Chelems se sent frais et dispo: «Je me sens bien, je me suis reposé. Je suis à 100% compétitif pour la saison sur gazon» et vise donc un neuvième sacre à Halle pour devenir le deuxième joueur, après Rafael Nadal (10 titres à Monte-Carlo, Barcelone et Roland-Garros), à gagner plus de huit fois le même tournoi. En cas de succès contre le Taïwanais Lu, le Suisse signera également la 1100e victoire de sa carrière professionnelle. Seul Jimmy Connors le dépasse, avec 1256 matchs gagnés. Mais l'essentiel est bel et bien ailleurs pour l'insatiable ancien numéro un mondial qui doit engranger de la confiance et peaufiner les derniers réglages avant de s'attaquer à la quête d'un huitième succès sur le Centre Court de Wimbledon.