LIGUE DES CHAMPIONS D'AFRIQUE : USM ALGER-ZAMALEK (CE SOIR À 23H-PHASE DES POULES) Soustara veut passer au-dessus des Pharaons

Par Lounès MEBERBECHE -

Beldjilali et ses partenaires peuvent récupérer la place de leader

Après avoir raté les deux titres nationaux, à savoir la Ligue 1 Mobilis et la coupe d'Algérie, la formation algéroise compte mettre le paquet sur l'aventure africaine pour sauver sa saison et tenter d'aller au bout de cette aventure en Ligue des champions.

En effet, ayant bouclé le championnat à la 3e place, synonyme de qualification directe pour la coupe de la CAF la saison prochaine, l'équipe de Soustara peut désormais se consacrer pleinement à la phase des poules de la C1 africaine, espérant arracher d'abord une place en demi-finales avant de viser le sacre africain. Les Rouge et Noir auront cette chance inouïe d'aller chercher la place de leader ce soir à l'occasion de leur chaude confrontation face aux Cairotes du Zamalek, pour le compte de la 4e journée de la phase des poules. Une si belle affiche prévue ce soir à 23h au stade olympique du 5-Juillet où le public usmiste est très attendu pour donner un grand coup de pousse aux partenaires de Beldjilali pour passer l'obstacle du Zamalek. Ayant raté la victoire de peu lors du match aller disputé le 2 juin à Alexandrie (1-1), pour le compte de la 3e journée, en se faisant rejoindre au score dans le temps additionnel, suite à une grosse bévue du portier Lamine Zemmamouche, les partenaires de Chafaï auront à coeur de battre le Zamalek, concurrent direct pour la place du leader et pour une place dans le carré d'as. Il faudrait donc rappeler qu'au tableau du classement du groupe B, la formation cairote occupe la première place avec 5 points, juste devant l'USMA et le Ahly Tripoli de Libye qui comptent chacun 4 unités, alors que la formation zimbabwéenne Caps United ferme la marche avec 3 points. Déjà lors de la première manche de ce duel, le jeu était très serré entre les deux formations dans un derby algéro-égyptien qui a toujours tenu ses promesses. Face à une équipe aguerrie pour ce genre de rendez-vous continental, l'USMA est appelée à réaliser un grand match si elle veut éviter de se faire distancer par le leader, et au passage le Ahly Tripoli. Le public algérois, attendu en masse pour assister à cette belle affiche, ne pardonnera certainement pas aux camarades de Abdellaoui une nouvelle déconvenue, après celle en Afrique du Sud puis à Alexandrie. Sur le plan technique, l'USMA devra se passer des services de ses deux milieux de terrain récupérateurs, à savoir Hamza Koudri et Abderraouf Benguit, suspendus tous les deux, alors que le nouvel attaquant Okacha Hamzaoui, qui s'est engagé récemment avec le club algérois pour une année, sous forme de prêt en provenance de Nacional Madeira, pourrait faire son baptême du feu avec sa nouvelle formation. Pour la défense algéroise qui jouera devant Zemmamouche, le quatuor Chafaï, Abdellaoui, Benmoussa et Meftah tiendra sa place. Au niveau de la récupération, le retour du jeune Benkhemessa fera le plus grand bien aux Rouge et Noir et sera associé très certainement à Benyahia dans cette tâche. Pour l'animation du jeu, Bendjilali sera le maître à bord, juste derrière la ligne d'attaque algéroise, composée de Meziane, Derfalou et Andria. Les Hamzaoui, Benkablia, Bourenane et Saâyoud constitueront les solutions de rechange pour le coach de l'USMA, Paul Put. Et justement, le technicien belge a animé un point presse avant-hier pour préciser que: «On aura en face un adversaire coriace et notre mission s'annonce difficile, mais on n'a pas d'autre choix que de gagner. Nous devons coûte que coûte arracher les précieux trois points de la victoire qui vont nous permettre de faire un grand pas vers la qualification. Après avoir affronté le Zamalek au match aller, nous avons désormais une idée plus claire sur les points forts et les points faibles de notre adversaire», a déclaré l'ancien sélectionneur du Burkina Faso. Quant à l'équipe cairote du Zamalek, à pied d'oeuvre depuis dimanche dernier à Alger avec un effectif au complet, elle abordera ce match avec l'intention de réaliser un bon résultat, comme l'a si bien dit l'entraîneur portugais Augusto Inacio: «Jouer au 5-Juillet nous arrange beaucoup. C'est un grand stade qui est doté d'une très bonne pelouse gazonnée. On s'est bien préparés pour ce match important et j'espère qu'on sera dans notre meilleur jour pour réaliser une bonne opération.» Cette rencontre sera dirigée par le Sud-Africain Victor Miguel de Freitas Gomes, assisté de ses compatriotes Lindikhaya Bolo et Sandile Dilikane. L'autre match de cette poule opposera aujourd'hui aussi les Libyens du Ahly Tripoli aux Zimbabwéens de Caps United au stade Tayeb M'hiri de Sfax (Tunisie).