Les précisions du COA

Réagissant à l'article paru dans notre édition d'hier intitulé: «Conflits, scandales et règlements de comptes: Sale coup pour le sport national», le Comité olympique algérien, par le biais de son président Mustapha Berraf, s'est adressé à notre rédaction afin d'insérer les précisions suivantes: «Votre quotidien laisse entrevoir que le président du COA et les membres ont été élus contre vents et marées et que leur légitimité est contestée par des fédérations sportives contestataires. Mustapha Berraf a été réélu à une écrasante majorité par l'assemblée générale du COA le 27 mai passé par 80 voix contre 45 soit près du double des suffrages exprimés. Il l'a été en compagnie de deux championnes olympiques, un médaillé olympique, deux membres de l'exécutif de Fédérations olympiques internationales, des techniciens de haut niveau de renommée mondiale et des représentants de Fédérations nationales. Le bilan moral et financier du COA a été quant à lui adopté sans aucune voix contre tant il a été élogieux et laborieux pour le sport algérien au cours d'une première assemblée générale. Les dépenses des Jeux olympiques de Rio en 2016 ont été portées à la connaissance du public après avoir été communiquées à deux reprises au MJS par envois contre des accusés de réception dûment signés et surtout après avoir été approuvées par cette même assemblée générale et ce, conformément à nos statuts. De plus, il nous est utile de rappeler que les résultats du vote du COA on fait l'objet d'une confirmation par le CIO, instance suprême du sport et de l'olympisme mondial qui n'a relevé aucune irrégularité dans les élections en Algérie et a rejeté de fait les arguments des contestataires qui pourtant ont participé au vote du 27 mai dernier retransmis en direct sur toutes les télévisions nationales et dont tous les Algériens ont pu apprécier la transparence et la limpidité. Le président et les membres du Comité olympique et sportif algérien informent l'opinion sportive nationale que ces «conflits, scandales et règlements de comptes» dans le sport algérien ne peuvent en aucun cas leur être attribués et sont le fait d'autres parties qui, outre qu'ils n'ont pas de vécu sportif de haut niveau pour certains, n'acceptent pas les résultats d'un vote impartial et juste et se confondent dans des comportements antisportifs et manquant du fair-play indispensable dans les valeurs du sport. Les membres du COA continueront, quelles que soient les circonstances, à oeuvrer pour l'intérêt exclusif du sport algérien et des athlètes, tout en rappelant que la loi algérienne dans ses articles 96 et 102 leur confère de se conformer à la Charte olympique.»

Salutations sportives Mustapha Berraf