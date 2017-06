AFFLUENCE DANS LES STADES Dortmund en tête du classement

Le stade de football ayant présenté l'affluence moyenne la plus élevée d'Europe en 2016-2017 est celui de Dortmund, avec une moyenne de 79653 spectateurs cette saison en Bundesliga. Le Signal Iduna Park a encore été fidèle à sa réputation, guidé par son mythique Mur jaune, le surnom donné à la tribune sud et ses 25000 fans debout. L'enceinte du BVB a une capacité maximale de 81359 supporters, et son taux de remplissage a donc été impressionnant (98%). Le Camp Nou du FC Barcelone suit avec une affluence moyenne de 77572 spectateurs cette saison en Liga, alors que le mythique Old Trafford, le stade de Manchester United, complète le podium avec 75290 fans en moyenne en Premier League. Plusieurs éléments sont intéressants dans le top 30. On remarque notamment que deux clubs évoluaient en deuxième division y figurent: Newcastle avec 51106 spectateurs de moyenne à St James Park et le VfB Stuttgart avec une moyenne de 50515 spectateurs au Mercedes-Benz Arena. Fait curieux également, la Juventus de Turin, finaliste de la Ligue des Champions et championne d'Italie, n'est pas dans le top 30. Le Juventus stadium d'une capacité de 41507 places, a présenté une affluence de 39936 spectateurs cette saison en Série A.