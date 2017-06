ATP D'EASTBOURNE-TENNIS Djokovic annonce sa participation au tournoi anglais

Le triple vainqueur de Wimbledon et ancien numéro 1 mondial Novak Djokovic participera à partir de lundi prochain au tournoi sur herbe d'Eastbourne (26 juin-1er juillet), préparatoire à Wimbledon (3-16 juillet), ont annoncé les organisateurs hier. «Ce sera mon premier voyage à Eastbourne (...) J'ai hâte de peaufiner mon jeu sur gazon avant Wimbledon», a déclaré le 4e joueur mondial, qui n'avait plus participé à un tournoi préparatoire à Wimbledon depuis 2010. Le Serbe, vainqueur de 12 titres en Grand Chelem, sera tête de série numéro un, devant notamment le Français Gaël Monfils (numéro 2) et l'Américain John Isner (numéro 3). Djokovic, âgé de 30 ans, n'a pas conservé son titre cette année à Roland-Garros, après son élimination dès les quarts de finale par l'Autrichien Dominic Thiem.