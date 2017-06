CHAMPIONNAT DE SUPER-DIVISION A DE BASKET-BALL Le dernier tournoi du play-off reporté au 30 juin

Le deuxième et dernier tournoi play-off du championnat d'Algérie de basket-ball, Super-Division A, initialement prévu du 22 au 24 juin à Blida, a été reporté pour se dérouler du 30 juin au 2 juillet, a indiqué mardi dernier la Fédération algérienne de la discipline (FABB), sans préciser le lieu de son déroulement. Selon la FABB, le report de ce tournoi s'explique par «la fête de l'Aïd El Fitr, prévue dimanche ou lundi et les doléances des clubs concernés». Prévu initialement à la salle de Staouéli (Alger), la FABB a décidé de délocaliser le tournoi à Blida suite aux incidents entre les supporters du GSP et du NB Staouéli, lors des demi-finales de la coupe d'Algérie disputées samedi et dimanche derniers à Si Mustapha (Boumerdès). Mais les présidents des clubs du NA Husseïn-Dey, de l'US Sétif et du CRB Dar El Beïda ont adressé mardi une lettre à la FABB dans laquelle ils menacent de se retirer du championnat à cause de la délocalisation du tournoi de la salle de Staouéli à celle de Blida «sans concertation avec les clubs concernés et à 48 heures du début de la compétition». «Sans concertation avec les clubs, la Fédération a décidé de délocaliser le deuxième et dernier tournoi play-off du championnat d'Algérie de basket-ball dont le lieu et la date ont été arrêtés d'un commun accord et conformément au calendrier réglementaire de la saison en cours», ajoutent-ils.