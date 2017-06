CORRUPTION À LA FIFA L'appel de Valcke devant le TAS fixé au 11 octobre

L'appel de l'ancien secrétaire général de la FIFA, le Français Jérôme Valcke, devant le Tribunal arbitral du sport contre sa suspension de dix ans, sera examiné le 11 octobre, selon le TAS hier. «L'audience concernant l'appel de Valcke a été fixée au 11 octobre», a indiqué un porte-parole du TAS. «Il est encore trop tôt» pour savoir si l'ancien bras droit de Joseph Blatter se déplacera en personne, a-t-il ajouté. Valcke, 56 ans, avait été condamné le 16 février 2016 en première instance par la justice interne de la FIFA à 12 ans de suspension de toute activité liée au football, une peine ensuite réduite en appel à 10 ans. Il a saisi fin février le Tribunal arbitral du sport (TAS) pour contester sa suspension. L'ancien bras droit de Joseph Blatter avait été relevé de ses fonctions en septembre 2015, mis en cause dans une affaire de revente de billets du Mondial-2014 avant d'être limogé le 14 janvier 2016. Ancien journaliste à Canal+, le Français est également visé par une procédure judiciaire ouverte en mars 2016 par la justice suisse, notamment pour son implication dans ce système de revente de billets au Mondial-2014. Valcke a été le plus proche collaborateur de Sepp Blatter, lui-même suspendu 6 ans par la FIFA pour un paiement controversé de 2 millions de francs suisses (1,8 million d'euros) à Michel Platini. Valcke est désormais installé en Espagne où il a créé au début de l'année dans la région de Barcelone la société OMV Frontline, spécialisée en «organisation, gestion, administration, intervention et intermédiaire dans des événements à caractère sportif, artistique et liés à la mode».