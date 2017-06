COUPE DE LA CAF : LE MCA S'EST IMPOSÉ 2-1 CONTRE MBABANE SWALLOWS Le Doyen met un pied en quarts de finale

Sortant d'un championnat harassant, les gars de Bab El Oued, intraitables depuis le début de la phase de poules, se devaient de se mettre à l'abri de toute mauvaise surprise.

Le MC Alger a fait un grand pas vers la qualification aux quarts de finale de la coupe de la Confédération africaine de football grâce à sa victoire face à Mbabane Swallows (2-1) dans la nuit de mardi à mercredi au stade du 5-Juillet et par laquelle le club algérien se hisse provisoirement en tête du groupe B. Le dauphin de la Ligue 1 Mobilis avait raison d'entrer vite dans le vif du sujet en ouvrant la marque dès la 4e minute par l'intermédiaire de son attaquant de pointe Nekkache.

L'adversaire va montrer de belles dispositions sur le terrain au fil du temps, faillant même égaliser n'était la parade du gardien de but Chaouchi. Sortant d'un championnat harassant, les gars de Bab El Oued, intraitables depuis le début de la phase de poules, se devaient de se mettre à l'abri de toute mauvaise surprise. Cela passait évidemment par un deuxième but, à même de les délivrer, eux, qui ne pouvaient ne pas penser au choc des demi-finales de la coupe d'Algérie qui les attend samedi prochain contre l'ES Sétif, au stade Omar-Hamadi (Alger). Cela, Nekkache l'a sûrement bien compris. La preuve, il va surgir de nouveau à la 28e minute pour doubler intelligemment la marque, profitant d'un joli service de son coéquipier Aouedj. Dès lors, la mission des Algérois paraissait moins compliquée. Il leur appartenait du reste de se contenter de gérer les débats, pour ne pas consommer davantage d'énergie, en vue du rendez-vous de samedi. Mais les protégés de l'entraîneur Mouassa donnaient, au fil du temps, l'impression de confondre entre la gestion de leurs efforts et l'excès de confiance. Un aléa qui va les mettre en difficultés dans les 20 dernières minutes du match. A force d'ailleurs de vendanger des occasions nettes, conjuguées à un relâchement qui ne disait pas son nom, les Mouloudéens d'Alger vont encaisser un joli but signé Ndlovu à la 73e. Un but qui plongea les nombreux supporters du vieux club de la capitale présents dans les tribunes dans la panique.

Nekkache, encore lui, avait pourtant l'occasion d'éviter à ses fans de croiser les doigts dans les derniers instants de la partie, mais il a fini par manquer l'immanquable après avoir pourtant fait le plus dur. Heureusement que l'arbitre malien ne tardera pas à mettre fin aux hostilités, avec un précieux succès du Doyen qui peut désormais se tourner vers le très attendu match de Dame Coupe contre le champion d'Algérie sortant, l'ESS. L'ex-leader du groupe B, le CS Sfax de Tunisie, distancé désormais de deux points par le MCA, devait tenter hier soir de reprendre son fauteuil de leader lorsqu'il rendra visite aux Sud-Africains de Platinum Stars en clôture de cette quatrième journée. En attendant, tout indique que les Tunisiens et leurs voisins algériens sont sur la voie royale pour décrocher les deux billets mis en jeu dans ce groupe B qualificatifs aux quarts de finale.



Avis des coachs



Kamel Mouassa, coach du MCA

«Les joueurs ont fait l'essentiel»

«J'estime que nous avons mérité notre victoire. Les joueurs ont fait l'essentiel, en cette fin de saison marquée par un essnchaînement des matchs. Je les félicite pour avoir été à la hauteur, même s'ils ont cédé quelquefois au relâchement qui a failli nous coûter cher. Je pense que le fait d'avoir inscrit d'entrée nous a facilité la tâche.

En doublant la mise, on a essayé de gérer la suite des débats, et on a réussi à le faire, même si on encaissé un but dans le dernier quart d'heure qu'on aurait dû l'éviter. Cette victoire face à une bonne équipe, notamment en milieu et en attaque nous permet de mettre un pied en quarts de finale. On doit vite tourner la page de la coupe de la CAF pour se préparer au match de samedi prochain en coupe d'Algérie contre l'ES Sétif. On veut le gagner pour aller en finale et défendre notre titre dans cette épreuve.»



Thabo Vilakati, coach de Mbabane Swallows

«Nous n'allons pas lâcher du lest»

«On a eu affaire à une équipe bien organisée. J'estime que nous avons concédé une défaite sévère, car on a quand même réussi à faire jeu égal face à notre adversaire pendant pas mal du temps de la partie, malgré le rôle important joué par la galerie algérienne qui a soutenu à fond son équipe.

N'était-ce le manque de réalisme, on aurait pu aspirer revenir à la maison avec un résultat meilleur.

Cela dit, en dépit de cette défaite, nous n'allons pas lâcher du lest.

On va jouer nos chances à fond lors des deux derniers matchs de cette phase de poules dans l'espoir de décrocher l'un des deux billets donnant accès aux quarts de finale».