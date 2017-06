LA PERLE DE L'AS MONACO VA S'ENGAGER AVEC LILLE Boukholda dans les valises de Bielsa

Après 6 années passées au centre de formation monégasque ce meneur de jeu axial aurait refusé un contrat professionnel de 3 ans sur le Rocher pour suivre à Lille le célèbre coach argentin.

Dans le viseur de Marcelo Bielsa depuis de longs mois, le milieu offensif franco-algérien de la réserve de l'AS Monaco, Chahreddine Boukholda (21 ans) va prochainement s'engager avec le LOSC. Chahreddine Boukholda ou «Chano» pour les intimes, est un milieu de terrain offensif doté d'une qualité technique bien au-dessus de la moyenne. Comme beaucoup d'autres joueurs de la région, le gamin d'Air Bel, quartier sud de Marseille, a filé sous le nez des recruteurs de l'OM. De quoi nourrir quelques regrets compte tenu de son immense potentiel. Ce numéro 10 assez frêle physiquement, compense son manque athlétique par une vision de jeu formidable doublée d'une qualité de passe époustouflante. Il est le garçon que tout le monde veut avoir dans son équipe, celui qui distribue les caviars sur un plateau et distribue les chocolats. 20 passes décisives en 19 matchs sous les couleurs des U19 de Monaco, les chiffres parlent pour lui. Numéro 10 à l'ancienne, il joue avec sa tête avant de jouer avec ses jambes. Même si son jeu est très axé sur la passe, il peut aussi éliminer en un éclair ses adversaires directs sur un simple contrôle avant de se projeter vers l'avant. Une fulgurance qui n'est pas sans rappeler de grands numéros 10 passés avant lui. Vous pensiez à Zidane n'est-ce pas? Le raccourci est facile, trop. N'allons pas comparer l'incomparable et disons simplement que Chano est semblable à lui-même, et c'est déjà pas mal. Dans une interview accordée au journal Le Phocéen, Chaïb Draoui, président du SC Air Bel, a confié que Chano avait tapé dans l'oeil de... Zidane: «On l'envoyait souvent faire le tournoi de Madrid avec une sélection de Marseille. Je sais que Zidane était fan de ce petit parce qu'il a vu que les qualités techniques qu'il avait étaient hors normes.» Flatteur. Zizou n'est pas le seul à avoir été impressionné par les qualités de Chano puisque le jeune Marseillais a également subjugué sa majesté Marcelo Bielsa. Le technicien argentin, véritable référence dans le milieu, s'est laissé séduire par le style du numéro 10 lors d'un match de jeunes entre Marseille et Monaco. L'Argentin possède une mémoire d'éléphant puisqu'il a immédiatement recruté Chano dès son arrivée à Lille. Aujourd'hui, aux portes du monde pro, le minot d'Air Bel devra surmonter ses lacunes physiques pour s'imposer dans la cour des grands. A force de travail et d'abnégation, nul doute qu'il réussira à imposer son style. Après Zizou et Bielsa, l'objectif sera aussi de séduire pourquoi pas le coach des Verts, Lucas Alcaraz.

In Lagazettedufennec.com.