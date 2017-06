LIGUE DES CHAMPIONS Leipzig et Salzburg admis par l'UEFA

L'Union européenne de football (UEFA) a annoncé mardi l'admission des clubs RB Leipzig (Allemagne) et FC Salzburg (Autriche) pour participer à la prochaine Ligue des champions, malgré leur appartenance au même actionnaire. La participation de l'un de ces deux clubs semblait remise en cause dans la mesure où ils sont contrôlés par le même groupe «Red Bull», mais l'UEFA a considéré qu'il n'y avait pas de violation de l'article N 5 du code régissant la compétition. L'organe de contrôle financier de l'UEFA en a décidé autrement, en précisant avoir pris cette décision après «une longue enquête, et après des modifications dans la structure de gouvernance des deux clubs».