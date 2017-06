PRÉPARATION DES ÉLIMINATOIRES DE LA CAN 2018 L'EN dames clôture son stage en Jordanie

L'équipe algérienne dames de football a clôturé son stage en Jordanie où elle a disputé, vendredi dernier et hier lundi, deux matchs amicaux contre l'équipe jordanienne en emportant le premier à un but à zéro (1-0) et en s'inclinant au deuxième sur le score de trois buts à deux (3-2). Dans sa déclaration, l'entraîneur de l'équipe dames, Azeddine Chih s'est félicité de la bonne prestation de sa sélection notamment lors de la première rencontre amicale, affirmant que «beaucoup de travail reste à faire tant sur le plan physique que psychologique». Pour lui, ce stage «a été positif dans la mesure où il a permis de constater le niveau et la préparation de chaque joueuse et la volonté de chacune à jouer les prochaines compétitions».