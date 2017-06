TOURNOI ITF «JUNIORS» DE TENNIS À MAHDIA Benkaddour contre Sonmez en 2e tour

L'Algérienne Lynda Benkaddour s'est imposée hier face à la Française Marie Lou Faoro (6-4, 6-3), au premier tour du tableau final d'un tournoi international juniors de tennis, organisé du 20 au 25 juin à Mahdia (Tunisie). Lors du second tour, prévu aujourd'hui, la jeune Oranaise défiera la Turque Zaynep Sonmez tête de série numéro 7 et vainqueur de la Slovaque Ema Horvat (6-1, 7-5). Dans le tableau double, Benkaddour et la Française Gabrielle Clairotte seront opposées dans le premier tour à la paire composée de l'Algérienne Houria Boukholda et la Sud-Africaine Cara O'flaherty. Lynda Benkaddour est la seule des quatre Algériens engagés dans ce tournoi encore en lice dans le tableau simple. Ses trois compatriotes Mohamed-Racym Rahim, Adel Khalil Radjâa et Houria Boukholda ont déjà quitté le tableau. Ce tournoi de grade 4 se déroule sur des courts en dur (surface rapide) du Tennis Club de Mahdia, en présence de plusieurs pays étrangers, notamment Russie, Ukraine, Canada, Grande-Bretagne, Jamaïque, Allemagne, France, Egypte et Espagne.