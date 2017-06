CHAMPIONNATS D'AFRIQUE D'HALTÉROPHILIE 2017 Nos athlètes préparent le rendez-vous de Maurice

la sélection algérienne en plein stage de préparation

Une dizaine d'athlètes de l'Equipe nationale algérienne d'haltérophilie (seniors messieurs et dames) poursuivent leur stage de préparation en Algérie, en prévision des championnats d'Afrique de la catégorie (individuel et par équipes), prévus à Maurice du 10 au 18 juillet prochain, a-t-on appris hier auprès de la Fédération algérienne (FAH). Pour les garçons, les haltérophiles retenus en fonction des derniers résultats des championnats d'Algérie de Tlemcen peaufinent leur préparation au complexe sportif de Chéraga (Lakhdar-Ezzine), sous la houlette des entraîneurs Abdenacer Aouina et Abdelaziz Mezouar.

Pour leur part, les filles, toutes des cadettes et des juniors présélectionnés pour le tournoi de Maurice, se préparent à Mostaganem, sous la conduite de l'entraîneur national Lazregue Kelam. «A l'issue de ce dernier stage, le staff technique des garçons arrêtera une équipe de huit athlètes pour défendre leurs chances de podium au rendez-vous mauricien, alors que pour les filles, un ultime test d'évaluation sera effectué aujourd'hui, pour décider de la participation ou non des filles qui ne sont que des cadettes et juniors», a-t-on expliqué à la fédération.

De leur côté, les juniors garçons et filles, drivés par Abdelmounaim Yahiaoui, les cadets de Azzeddine Basbas ainsi que les filles de cette catégorie, actuellement en stage à Mostaganem, auront comme objectif principal les championnats d'Afrique de leur catégorie, programmés à Kampala (Ouganda) du 7 au 14 octobre prochain. Sur un autre chapitre, le junior algérien Aymen Touaïri qui participe au Championnat du monde de la catégorie au Japon, entrera en lice, aujourd'hui, avec comme objectif principal, «terminer parmi les huit premiers au monde», selon les pronostics de son coach Abdelmounaim Yahiaoui. Pour préparer le Mondial, Touaïri avait bénéficié d'un stage pré-compétitif de 20 jours à Antalya en Turquie d'où il a rallié la capitale nippone Tokyo.

Yahiaoui prépare son athlète à un podium mondial en juniors en 2018, selon la Fédération algérienne d'haltérophilie.