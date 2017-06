YOUCEF BELAÏLI BLANCHI DE NOUVEAU Le TAS force la main à la FAF

Par Lounès MEBERBECHE -

Belaïli et son avocat tunisien

Ayant disparu de la scène sportive depuis plusieurs mois, suite à la lourde sanction qui lui a été infligée par la FAF et la CAF, le retour de l'ex-joueur de l'USMA Youcef Belaïli était sur toutes les lèvres hier suite à un nouveau rebondissement dans son dossier.

En effet, suspendu pour quatre ans par la FAF, après avoir été contrôlé positif à une substance illicite en marge du match CSC-USMA le 19 septembre 2015, sa sanction a été réduite à deux années par le Tribunal arbitral du sport de Lausanne (Suisse). Seulement, la FAF, via d'abord son ex-président Mohamed Raouraoua puis le nouveau patron de l'instance fédérale, Kheireddine Zetchi, ont refusé tout les deux de se plier à cette grâce. Cependant, destinataire avant-hier d'une correspondance du TAS international qui rétablit, à moitié, Belaïli dans ses droits, ce joueur devrait pouvoir rejouer en Algérie (ou ailleurs) dès la saison 2017-2018.

L'institution juridique mondiale a indiqué dans son courrier qu'elle «annulait la décision rendue par la commission de recours de la FAF le 28 janvier 2017, ainsi que celle rendue par la commission de discipline de la FAF le 13 octobre 2015, précisant que Belaïli a été suspendu de toute activité liée au football pour une durée de deux ans à compter du 20 septembre 2015.» le TAS poursuit: «les frais d'arbitrage, qui seront communiqués ultérieurement par le greffe, seront supportés par la FAF de la somme de CHF 5000 à titre de participation à des frais de procédure et d'avocat», avant de conclure que cette instance internationale: «rejette toutes autres ou plus amples conclusions des parties dans la mesure de leur recevabilité.»

De ce fait, L'ancien sociétaire de l'USMA devrait purger sa suspension dès le 19 septembre 2017 et pourra effectuer son retour sur les terrains algériens librement, sauf s'il décide de s'engager avec un autre club maghrébin, alors que notre source nous annonce qu'il est très proche d'un come-back à l'Espérance de Tunis. Par conséquent, le successeur de Raouraoua se retrouve dans l'obligation de se soumettre à la décision en provenance de la Suisse, sachant qu'elle doit être appliquée dans ses délais. Cependant, un retour à l'USMA n'est pas tout à fait ficelé, puisque des sources nous indiquent que Belaïli a été déçu par les dirigeants du club qui l'ont abandonné à son sort, en s'engageant même avec un bureau d'avocat à Tunis. Cette source ajouterait que l'enfant de l'Oranais serait partagé entre trois pistes, à savoir un retour à son premier club, le MC Oran, ou un départ en Tunisie pour retrouver l'ES de Tunis ou enfin une tentative d'une première expérience en Europe. Ainsi, en attendant l'officialisation de ce retour par la FAF, cette nouvelle affaire vient s'inscrire sur le registre des lourds fardeaux portés par la nouvelle équipe de la FAF, dont on ne cesse de forcer la main à tort et à travers.



