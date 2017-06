Le MC Alger parmi les quatre clubs invaincus

Le MC Alger est parmi quatre seuls clubs qui restent invaincus après la quatrième journée de la phase de poules de la coupe de la CAF, jouée mardi et mercredi. Le MCA, qui domine le groupe B avec 8 points, a réalisé deux victoires à domicile contre le CS Sfax de Tunisie (2-1) et Mbabane Swallows de Swaziland (2-1), et deux nuls en déplacement face à Platinum Stars d'Afrique du Sud (1-1) et Mbabane Swallows (0-0). Ce parcours met les Vert et Rouge algérois en pole position pour se qualifier en quarts de finale. Il leur suffira de battre Platinum Stars à domicile lors de la prochaine journée, la cinquième et avant-dernière (entre le 30 juin et le 2 juillet) pour valider leur billet. Les trois autres clubs invaincus jusque-là dans la phase de poules sont tous pensionnaires du groupe D. Il s'agit de Horoya Conakry (Guinée), Supersport United (Afrique du Sud) et TP Mazembe (RD Congo).