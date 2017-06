CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DE BOXE 2017 Flissi, Benbaâziz et Touareg qualifiés aux Mondiaux

Le boxeur algérien Touareg Mohamed Yacine (46-49 kg) s'est qualifié avant-hier soir pour les demi-finales du championnat d'Afrique de boxe 2017 qui se déroule à Brazzaville (Congo), validant ainsi son billet pour les Mondiaux 2017 prévus en Allemagne.

Le pugiliste algérien s'est imposé en quarts de finale face au Sud-africain Mphongoshi Siyabulela (4-1). Touareg Mohamed Yacine rejoint ainsi Mohamed Flissi (52 kg) et Reda Benbaâziz (60 kg) vainqueurs en quarts de finale et qualifiés pour le rendez-vous mondial.

Les trois Algériens joueront pour une place en finale aujour-d'hui. Flissi sera opposé au Malgache Andrianarivelo Maroc Jérôme, Benbaziz croisera les gants avec le Mauricien Colin Jean John alors que Touareg défiera le Camerounais Simplice Fotsala. En revanche, quatre boxeurs sont passés à la trappe en se faisant éliminer en quarts de finale: il s'agit de Marouk Boughrara (91 kg) face à l'Angolais Silva Tumba (4-1), de Younès Nemouchi (69 kg) devant l'Ougandais Kakande Muzamiru (par KO), de Nacereddine Bensaid (64 kg) face à l'Egyptien Mohamed Islam Ahmed Ali (3-2) et enfin de Fahem Hammachi (56 kg) devant le Capverdien Silva Rocha Gerson (5-0). Lors du tour préliminaire, trois boxeurs algériens avaient quitté la compétition dès leur entrée en lice: Boudia Azzouz (75 kg) s'est incliné par K.-O. face à l'Ougandais Abdulsamad Yusuf Hasanali, Hicham Rahim (81 kg) a été éliminé par arrêt de l'arbitre au troisième round devant le Congolais Rodrigue Ngalebaya et Beguerni Hamza (+91 kg) s'est fait éliminer par l'Egyptien Rezk Mostafa Hafez Yosri (4-1). L'Algérie est représentée dans ce rendez-vous de l'élite africaine par 10 boxeurs et 7 boxeuses.

Les finales messieurs et dames sont programmées aujourd'hui et demain.