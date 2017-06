CHAMPIONNAT DE WILAYA DE NATATION BENJAMINS ET POUSSINS Début des épreuves de la 2e phase à Gdyel

Les épreuves de la 2ème phase du championnat de wilaya de natation des catégories benjamins et poussins ont débuté, mercredi soir, à la piscine semi-olympique de Gdyel, avec la participation de 104 nageurs (60 garçons et

44 filles) issus de 14 clubs. Cette 2ème phase du championnat comporte deux séries de 13 épreuves chacune dans les différentes spécialités, à savoir nage libre, brasse, dos, papillon et relais quatre nages, a-t-on appris des responsables de la Ligue oranaise de natation (LON). Contrairement à la première phase du championnat, qui s'est tenue les 1er et 2 juin du mois en cours, la deuxième est soumise aux minima pour les spécialités de longue distance. Ces minima sont 8:00.00 pour le 400 mètres nage libre pour les benjamines, 8:30.00 au 400 mètres nage libre pour les poussines, 3:15.00 pour le 200 mètres quatre nages pour les benjamins garçons et 1:50.00 pour le 100 mètres quatre nages pour les poussins garçons, précise la même source. Les nageurs qui réaliseront les meilleurs minima lors de cette compétition seront qualifiés pour la phase finale du Championnat national.