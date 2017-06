CHAMPIONNATS DU MONDE JUNIORS 2017 D'HALTÉROPHILIE Médaille de bronze pour Aymen Touaïri

L'athlète algérien Aymen Touaïri a remporté une médaille de bronze dans sa catégorie de poids (105kg), aux Championnats du monde d'haltérophilie juniors (garçons et filles) qui ont pris fin jeudi à Tokyo, avec la participation de 265 athlètes dont 108 filles représentant une cinquantaine de pays. Seul représentant algérien au rendez-vous nippon, Touaïri a réussi sa performance au mouvement épaulé-jeté, avec une barre à 201kg au 3e et dernier essai. L'Algérien avait soulevé, avec succès, 190kg au 1er essai et 197 à son second. «La performance de Aymen Touaïri est remarquable. Elle dénote de la valeur de cet athlète, pétri de qualités», a indiqué l'ex-directeur technique national (DTN) de la Fédération algérienne d'haltérophilie, Youcef Chekri. Le podium mondial du mouvement épaulé-jeté a été complété par l'Iranien Reza Beiralvand (206kg) et l'Arménien Samvel Gasparyan (205kg). Au mouvement de l'arraché, Touaïri a pris la 8è place avec une barre à 155kg, réussi au dernier essai. Le champion d'Afrique de sa catégorie a débuté avec une charge ratée à 147kg, puis une seconde réussie à 150kg. Il a appuyé ses performances avec une 5e position au total des deux mouvements (356kg). Il est à rappeler que lors des Championnats du monde, les trois charges sont comptabilisées pour les podiums. Le titre mondial de l'arraché est revenu au Géorgien Dato Khetsuriani (172kg), victorieux devant l'Iranien Reza Beiralvand qui a remporté l'argent (163kg) à la faveur du poids de corps aux dépens du Japonais Takayuki Iwasaki qui a réalisé la même charge, alors que les titres du total des deux mouvements ont été partagés entre, respectivement, Reza Beiralvand (369kg), Dato Khetsuriani (368kg) et l'Arménien Samvel Gasparyan (365kg). Selon les pronostics de l'entraîneur national des juniors, Abdelmounaim Yahiaoui, l'athlète Touaïri avait pour objectif de «terminer parmi les huit premiers au monde», malgré une préparation peu fournie (20 jours seulement), effectuée à Antalya en Turquie, avant de rallier la capitale nippone. De l'avis de techniciens en haltérophilie, les athlètes d'élite algériens de cette discipline et des autres sports ont subi une cassure et ont perdu beaucoup de temps dans la préparation durant la période transitoire consacrée au renouvellement des instances fédérales. «Il faut que les athlètes algériens des différentes disciplines, surtout ceux de l'élite, ne soient pas pris en otage dans ce genre de situation, car ces athlètes et leurs entraîneurs ont pour mission de préparer les Jeux olympiques qui exigent une préparation non-stop et surtout des moyens», se sont accordés à dire certains techniciens.