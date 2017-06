CLASSEMENT FIFA FÉMININ (JUIN 2017) L'Algérie perd deux places

La sélection féminine algérienne de football a perdu deux places au classement de la Fédération internationale de football (FIFA) du mois de juin 2017, publié vendredi dernier sur le site officiel de l'instance mondiale et pointe désormais à la 76e place avec 1 283 points. Au niveau continental, la sélection nationale est toujours à la 9e position, derrière le Maroc (73e), la Tunisie (72e), la Côte d'Ivoire (64e), l'Afrique du Sud (53e), la Guinée Equatoriale (52e), le Cameroun (47e), le Ghana (46e) et le Nigeria (34e mondial et qui maintient le cap en pole position africaine). Il est à signaler que la position moyenne de l'Algérie depuis la création du classement FIFA est la 78e place, alors que son meilleur classement a été enregistré en 2009, avec une 65e place et le pire remonte à 2013 avec une 118e position. En haut du classement, les Etats-Unis reprennent les commandes et détrônent l'Allemagne, dominatrice depuis l'année 2015 et qui glisse à la seconde

position. Le classement FIFA/féminin du mois de juin 2017 a enregistré plusieurs changements au Top 10. Le Canada a récupéré sa 4e position, alors que la Suède perd trois places et occupe désormais la 9e position, son plus mauvais classement de l'histoire. Le prochain classement mondial de la FIFA sera publié le 23 juillet 2017.