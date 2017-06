COMITÉS NATIONAUX OLYMPIQUES D'AFRIQUE Célébration du 69e anniversaire de la Journée olympique

Les 54 Comités nationaux olympiques (CNO) d'Afrique devaient se joindre, comme d'accoutumée, aux autres CNO de la planète pour célébrer hier la 69e Journée olympique qui intervient cette année avec l'entame d'une nouvelle olympiade, a rapporté avant-hier le site de l'Association des Comités nationaux olympiques d'Afrique (Acnoa) dont le siège est à Abidjan (Côte d'Ivoire). Cette manifestation, célébrée chaque année en Afrique et partout dans le monde, «est assez particulière cette année puisqu'elle permettra d'asseoir davantage les fondements de l'Olympisme dans toute l'Afrique, notamment auprès de sa jeunesse qui constitue la préoccupation de tous les instants», selon l'Acnoa. «En plus de commémorer la naissance des Jeux olympiques modernes, la Journée olympique vise aussi à inciter les populations dans toute leur diversité à adopter et à maintenir des styles de vie sains tout en s'appropriant les valeurs d'excellence, d'amitié et de respect. Au fil des années, elle s'est développée pour devenir l'une des principales manifestations célébrant le Mouvement olympique et magnifiant une vie saine et active», a indiqué le président de l'Acnoa, l'Ivoirien Lassana Palenfo. Pour le premier responsable de l'instance olympique africaine, le concept de la Journée olympique a évolué et n'est plus «qu'une simple course», elle permet de mener nombre de réflexions et surtout magnifier l'Olympisme autour d'une trilogie (bouger, apprendre et découvrir). Au niveau opérationnel, l'édition 2017 de la Journée olympique devrait être meublée en Afrique par plusieurs activités physiques et sportives, des ateliers de travaux manuels ou culturels, des conférences, des démonstrations sportives et des rencontres avec des athlètes ayant participé aux Jeux olympiques et d'autres événements devront être organisés au sein des Comités régionaux olympiques, des établissements scolaires et universitaires, des communautés les plus reculées. «L'Afrique est souvent qualifiée de continent du football et de l'athlétisme en raison de la popularité et du regard privilégié des dirigeants gouvernementaux sur ces disciplines. La Journée olympique peut nous permettre de faire découvrir de nouveaux sports, car ils sont tous aussi pourvoyeurs de médailles que les deux cités», conclut le président de l'Acnoa.