COUPE DAVIS 2017 DE TENNIS L'EN messieurs avec quatre athlètes en Egypte

Quatre tennismen seniors défendront l'emblème national lors de la Coupe Davis 2017, groupe 3, zone Afrique, prévue du 17 au 23 juillet, à Soulaimaneyah en Egypte, a indiqué avant-hier la Fédération algérienne de tennis (FAT). «Les Verts qui figurent dans le groupe 3 seront représentés par Mohamed Nazim Makhlouf, Youcef Ghezzal, Hichem Yasri et Mohamed Hassen. Ils seront encadrés par Sebti Bounaib le capitaine d'équipe», a précisé l'instance fédérale. Outre l'Algérie, 10 pays prendront part à cette nouvelle édition, il s'agit de l'Egypte, Nigeria, Bénin, Kenya, Rwanda, Botswana, Libye, Zimbabwe, Cameroun et Mozambique. «Ces pays seront répartis en deux poules (A et B), le vainqueur de la poule A jouera face au second de la poule B, tandis que le leader de la poule B affrontera le second de la poule A, les deux vainqueurs accéderont au groupe 2, zone Europe-Afrique en 2018», a ajouté la même source.

Par ailleurs, la direction technique nationale (DTN) de la FAT, a programmé un stage de préparation au profit des athlètes de la sélection nationale, du 6 au 8 juillet, à Alger, avant de prendre part au tournoi national «Hot Summer» à Annaba, prévu du 10 au 14 juillet. Lors de l'édition 2016, les Algériens ont terminé leur parcours à la 7e place après avoir battu le Cameroun (2-0) en match de classement.

La Coupe Davis est considérée comme l'équivalent de la «Fed Cup» chez les dames.