COUPES AFRICAINES INTERCLUBS (4E JOURNÉE) L'USMA se rebiffe, le MCA un pied en quarts

L'USM Alger a renoué avec la victoire en Ligue des champions africaine de football et remporté un précieux succès contre le Zalamek d'Egypte (2-0), dans la nuit de mercredi à jeudi en clôture de la 4e journée de la phase de poules, dans un match déroulé au stade du 5-Juillet qui a vu la veille une autre précieuse victoire du MC Alger face à Mbabane Swallows du Swaziland (2-1), en coupe de la Confédération. Du coup, les deux représentants algériens se hissent à la première place de leurs groupes respectifs, confortant par là même leurs chances de qualification aux quarts de finale dans les deux épreuves. Les Rouge et Noir, soutenus par près de 30 000 supporters, n'ont pas fait dans le détail, faisant subir aux Egyptiens leur première défaite dans cette phase. Bellahcene (44e minute) et Meziane (87e) ont propulsé leur équipe en tête du classement du groupe B, en compagnie du Ahly Tripoli avec 7 points chacun.

Le Zamalek, lui, est relégué à la troisième place et compte 5 unités. La bataille sera rude entre les trois formations lors des deux prochaines journées, au moment où Caps United (Zimbabwe) semble avoir décroché après sa deuxième défaite de rang face aux Libyens (4-2). Il ferme la marche avec 3 points.

En revanche, les choses se présentent moins compliquées pour le MCA en coupe de la CAF. Auteurs d'un parcours sans faute depuis le début de la phase de groupes, les Mouloudéens montent logiquement à la première place de la poule B avec 8 points grâce à leur victoire à domicile contre Mbabane Swallows (2-1), au moment où l'ex-leader du groupe, le CS Sfax n'a pas fait mieux qu'un nul sur le terrain des Sud-Africains de Platinum Stars (1-1).

Les gars de Bab El-Oued devront d'ailleurs sceller le sort du premier ticket de leur poule dès la prochaine journée (entre le 30 juin et le 2 juillet), lorsqu'ils recevront la lanterne rouge du groupe, Platinum Stars, déjà hors course.

Le dernier match que les Algérois livreront dans cette phase (entre les 7 et 9 juillet) à Sfax, deviendrait alors sans enjeu, à moins que le dauphin du championnat algérien tient à terminer leader de son groupe.