ESPÉRANCE DE TUNIS Le président tient toujours à Belkaroui

L'international algérien, Hichem Belkaroui, annoncé proche de quitter les rangs de l'ES Tunis, fait toujours partie de l'effectif du champion de Tunisie, a indiqué son président, Hamdi El Mdeb. «Belkaroui est toujours avec nous. Tout ce qui a été dit au sujet de sa supposée libération n'est que spéculations nées de fausses informations publiées sur la Toile. Jusqu'à preuve du contraire, aucune décision n'a été prise dans ce sens», a déclaré le patron de l'EST au journal tunisien Echourouk. La presse tunisienne évoque depuis quelque temps un imminent départ du défenseur central algérien vers le championnat du Portugal, avançant qu'il n'entrait plus dans les plans de l'entraîneur de l'Espérance. Belkaroui, qui a rejoint l'été dernier l'EST en provenance de Nacional Madeira (Portugal), est annoncé notamment proche du club portugais de Moreirense. Retenu dans la liste des

23 joueurs de la sélection algérienne qui ont participé à la précédente coupe d'Afrique des nations 2017) au Gabon, le natif d'Oran n'a pas été convoqué pour les matchs contre la Guinée et le Togo, les 6 et 11 juin en cours, pour les deux premières sorties du nouvel entraîneur des Verts, l'Espagnol Lucas Alcaraz.