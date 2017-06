LAKHDAR BELLOUMI "Mahrez est mon successeur"

L'ancien Ballon d'or africain et international algérien Lakhdar Belloumi demeure un observateur attentif des Verts et possède un avis plus avisé à propos des joueurs offensifs. Et chez les Verts, un élément obtient ses faveurs plus particulièrement: Riyad Mahrez. Le meilleur joueur de Premier League de la saison 2015-2016 est adoubé par Belloumi, qui le désigne comme son héritier chez les Verts. «Mon successeur se nomme Mahrez. Il a fait du bon boulot et n'a pas grillé les étapes. En remportant le titre de meilleur joueur de Premier League et celui de Ballon d'or africain, il a fait beaucoup de choses pour le football algérien et africain en général», a-t-il confié à Onze Mondial. Le joueur, qui n'a pas connu un cursus classique de footballeur de haut niveau, trouve grâce aux yeux de Belloumi via son football atypique, un style acquis au cours de son parcours. «Il s'est imposé avec sa propre technique, son propre football. Il n'a pas été formaté avec les styles français ou anglais. Il joue avec le style Mahrez», détaille l'ancien international algérien.