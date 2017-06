USM ALGER Cherifi s'engage quatre ans

Le latéral gauche algérien Redouane Cherifi, en provenance de l'USM Bel-Abbès, s'est officiellement engagé pour 4 saisons avec l'USM Alger, a annoncé avant-hier le club algérois sur son site officiel. «La présentation officielle de Cherifi aura lieu demain vendredi (hier) au stade Omar-Hamadi à 17h», a précisé l'USM Alger. Cherifi est la troisième recrue des Rouge et Noin, après les signatures de Faouzi Yaya en provenance du MO Béjaïa (3 ans) et Okacha Hamzaoui (prêté par Nacional Madeira, Portugal). Le natif d'Aïn Bénian (Alger), formé par l'Académie de la FAF puis à l'USM Chéraga, a eu une expérience réussie de 3 ans avec l'USMBA, là où il s'est révélé comme l'un des meilleurs arrières gauches du championnat. Chérifi (23 ans) a également fait partie de la belle Equipe nationale olympique qui s'est qualifiée aux JO 2016, composée d'autres usmistes comme Benkhemassa, Abdellaoui, Benguit, Darfalou et Meziane. Des joueurs qu'il va retrouver à l'USMA.