ZETCHI MET FIN AUX FONCTIONS DU SG DE LA FAF, YAHIAOUI Simple feu de paille ou début du chantier?

Par Lounès MEBERBECHE -

Yahiaoui (ex-SG de la FAF) à côté de Rabouh Haddad

Depuis la nuit des temps, le changement brutal et brusque provoqué par une véritable envie d'un nouvelle ère était consenti comme une authentique cessation des pratiques obsolètes réprimées par les volontés de grands hommes de bâtir un présent loyal et un avenir radieux. Seulement, certaines pratiques parviennent à passer entre les mailles du filet et viennent s'immiscer dans la vie et la perpétuation des moeurs. Ainsi va notre malheureux football national qui, malgré les changements à la tête des institutions sportives (fédérations, ligues et clubs), n'arrive toujours pas à trouver le droit chemin menant vers la transparence et la loyauté. En effet, au lendemain de «l'éviction» de Mohamed Raouraoua de son trône sis à Dely Ibrahim, tout le monde s'attendait à une véritable révolte dans la gestion du football algérien dans l'unique espoir de sortir de ce long tunnel si obscur. Mais malheureusement, aucun changement, aucun signe ni une volonté de mettre fin à cette époque et encore moins à ses pratiques. Ainsi va donc la gestion de la FAF qui ne tourne vraiment pas dans le bon sens, sinon comment expliquer tout le mutisme dont fait l'objet l'équipe de l'actuel patron Kheireddine Zetchi face aux interminables polémiques et scandales. Mais en vis-à-vis de toute cette agitation préférant laisser passer l'orage, dans une ultime tentative de surgir, l'ex-boss du Paradou, est enfin sorti de sa «boîte» pour manifester son désir de mettre le holà, mais qui s'effectue pour l'instant avec prudence. De ce fait, après avoir «éjecté» d'une manière implicite certains membres de l'ancienne équipe qui ont choisi de démissionner à tour de rôle, voilà qu'aux dernières nouvelles, Zetchi a pris le taureau par les cornes en décidant de mettre fin aux fonctions du secrétaire général de l'instance fédérale, Sid-Ali Yahiaoui. Il faut dire que cette décision remonte déjà à quelques semaines, mais le patron de la FAF a voulu temporiser jusqu'à ce que la saison soit terminée, car il fallait gérer les deux matchs de la sélection nationale, les rencontres de nos clubs en coupes africaines (USMA et MCA) et d'autres dossiers en cours. Sur le site de la FAF, le communiqué de cette instance a précisé que: «La décision du patron du football national Zetchi, rentre dans le cadre de l'exercice de ses fonctions et conformément aux statuts.» Le président Zetchi, a donné instruction à Mohamed Saâd «d'assurer les passations de consignes d'usage avec le secrétaire général partant». Zetchi et son bureau fédéral tiennent à adresser «leurs vifs remerciements à Ahmed Yahiaoui pour les efforts qu'il a consentis pour mener à bien ses missions», et «souhaitent à Mohamed Saâd beaucoup de réussite dans l'exercice de ses nouvelles fonctions». Même si la raison n'a pas été indiqué, selon notre source, le président de la FAF n'a pas apprécié certaines décisions ratées du SG, notamment la programmation des deux matchs de l'EN contre la Guinée et le Togo, chamboulé à plusieurs reprises. Pour le remplacer, Zetchi a confié la mission à Mohamed Saâd, l'actuel chef de la division de communication qui a débuté les passations de consignes avec le désormais ex-SG en attendant le prochain Bureau fédéral pour entériner ou pas ce choix. Ainsi, Zetchi a décidé enfin de prendre ses devants, reste à savoir si c'est là une de ses premières décisions importantes poste-saison ou bien ce n'est qu'un simple feu de paille sous un ciel grisonnant qui cache une tempête ravageuse pour le football national. Affaire à suivre