BENIDA MERRAH MARRAINE DE «L'ALGÉROISE» 5 000 femmes à l'assaut du pavé algérois

Par Salim BENALIA -

L'Algéroise, une course-marche 100% femme et solidaire

Ce rassemblement de femmes issues de toutes les catégories sociales permettra aux unes et aux autres de partager, le 30 juin prochain, un moment de convivialité.

Buzz Sport 360 habillera la capitale d'un halo rose le 30 juin prochain. Pour la deuxième année consécutive cet organisateur mettra en scène plus de 5 000 femmes sur un parcours de 5 km. Celui-ci s'étendra de la rue Didouche-Mourad à l'esplanade de la Grande Poste, à Alger-Centre. L'événement rassembleur n'est autre que l'Algéroise, une course-marche 100% femme et solidaire. Loin d'être une compétition, ce rendez-vous se veut un prétexte sportif afin de rassembler les femmes issues de toutes les catégories sociales et de leur permettre de partager un moment de convivialité.

«L'événement est avant tout fédérateur et permettra à chacune de se retrouver et de vivre un moment privilégié avec d'autres femmes. Qu'elles viennent pour courir, marcher, discuter ou même rigoler...cela permettra à toutes les participantes de revendiquer leurs réussites, afficher leurs libertés, faire preuve de dépassement et enfin dire qu'elles sont belles, en forme et joyeuses.», est il rappelé, tout en précisant: «Oser l'Algéroise, c'est courir pour une cause, pour les femmes». La championne olympique algérienne et vice-présidente du Comité olympique algérien et médaillée d'or du 1 500 m aux Jeux olympiques de Sydney en 2 000, Nouria Benida-Merah, est la marraine de cette manifestation. Outre le fait d'être une course, l'Algéroise se définit d'abord comme une cause, celle d'associer le sport à la solidarité et à la santé. Elle est d'ailleurs aux cotés d'associations, notamment Iqraa qui lutte conte l'analphabétisme et le réseau Wassila qui milite pour les droits des femmes. Pas moins d'une quinzaine de groupes et d'une cinquantaine de musiciens animeront le parcours des participantes. Ces dernières pourront courir, danser et chanter en toute légèreté. L'éclectisme est au programme puisque l'on évoque des groupes traditionnels: fanfares, carcabou, orchestres, DJ et bien d'autres surprises égaieront ce rassemblement. Figurent également au volet culturel qui accompagne ce meeting: des prestations que donneront des artistes de renom, à l'instar de la chanteuse Zaho, Sheryfa Luna et Celia Ould Mohand qui interprèteront leurs meilleurs tubes. Notons que de nombreux sponsors concourent à la réussite de cette course. Signalons que l'APC d'Alger-Centre a pris toutes les dispositions pour que ce rassemblement ait lieu dans les meilleures conditions d'organisation et de confort. Toutes les athlètes, occasionnelles ou confirmées, endosseront, le jour J, un t-shirt rose en signe d'appartenance à la manifestation.